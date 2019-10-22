Бочкарёва пожаловалась на травлю после истории с кокаином: КамАЗ негатива

Звезда сериала "Счастливы вместе" заявила, что никому не позволит называть себя наркоманкой.

Актриса Наталья Бочкарёва обратилась к поклонникам в "Инстаграме" и пожаловалась на травлю.

— Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила целый КамАЗ негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально? — возмутилась артистка.

Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, но сама актриса опровергла эту информацию. Суд лишил её водительских прав и оштрафовал.

Актриса призвала поклонников поверить, что она молчит "не просто так", а также обратилась к журналистам с просьбой оставить её в покое.

— Лишение прав я комментировать не буду. Всё узнаете, я вам обещаю. Но! Называть себя наркоманкой тоже не позволю! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде чем это сделать, — заявила звезда сериала "Счастливы вместе".

Бочкарёва добавила, что жизнь расставит всё по своим местам.

Ранее друг актрисы Андрей Ковалёв назвал решение суда жесточайшим наказанием.