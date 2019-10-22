Beats представила первые наушники с активным шумоподавлением Solo Pro

Компания Beats by Dr. Dre представила в России новую модель накладных наушников Solo Pro. Главной особенностью модели является беспроводное соединение и активное шумоподавление.

Solo Pro работают на основе звукового профиля Solo 3 Wireless, удостоенного множества наград и обладающего развитой акустической платформой для повышения производительности. Усовершенствованный драйвер с оптимизированной геометрией диафрагмы создаёт высокую амплитудно-частотную характеристику с меньшим общим гармоническим искажением. Два направленных микрофона и обновлённый речевой акселерометр отвечают за отличное качество звука во время аудио- и видеозвонков.

Также Beats утверждает, что Solo Pro созданы для меломанов и обладают особенной эргономикой, благодаря которой их удобно носить в течение всего дня. Отладить последнее компании помогли сами поклонники бренда. Solo Pro могут проработать от одного заряда до 22 часов с включённым шумоподавлением и до 40 часов в обычном режиме.

Новинка появится в продаже уже 6 ноября по цене 21 990 рублей.