На место перестрелки в Ростовской области отправили два вертолёта с ОМОНом

Жертвами стрельбы стали пять мужчин. Их конфликт был долгим, и всё из-за участка земли.

В хутор Чернозубовка Ростовской области, где сегодня пять человек погибли при перестрелке, направили два вертолёта с ОМОНом и СОБРом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Лайфу также стали известны личности убитых: З. Дакишвили, два родных брата Бациевых и их племянник. Личность ещё одного участника перестрелки не установлена.

Напомним, перестрелка в Ростовской области, в результате которой погибло пять человек, произошла из-за земли — две семьи не поделили участок.