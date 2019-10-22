Суд в Киеве снял подозрения с одного мужа Максаковой в убийстве другого

Сообщение о подозрении, врученное Тюрину, не содержало достаточных сведений о совершении убийства.

Печерский районный суд Киева снял обвинения с россиянина Владимира Тюрина в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве в марте 2017 года. Об этом сообщают "Украинские новости".

По мнению адвокатов Тюрина, в сообщении о подозрении, которое вручили их клиенту 10 октября 2017 года, не приведено достаточно фактов о совершении им преступления. В частности, там не указано время и место убийства, а также ряд других важных обстоятельств. Кроме того, защита отметила факт нарушения процессуального порядка вручения уведомления.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Его супруга, оперная певица Мария Максакова, долгое время обвиняла своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в причастности к преступлению, а позже резко отказалась от этих показаний. В мае прошлого года следствие сообщило о завершении расследования.