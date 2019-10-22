Шварценеггер рассказал, как чуть не умер во время шестой операции на сердце

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Фото © Jason Merritt / Getty Images

Артисту пришлось заменить лёгочный клапан, установленный двадцать два года назад.

Голливудский актёр, политик и культурист Арнольд Шварценеггер рассказал, что в марте 2018 года чуть не умер во время шестой операции на сердце. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съёмок в последнем "Терминаторе", — признался артист в интервью изданию.

Кроме того, Шварценеггер добавил, что, когда только начал приступать к тренировкам, у него было несколько ограничений. В частности, врачи и тренеры настаивали на том, чтобы он на пару месяцев исключил из своей спортивной программы жим лёжа.

Тем не менее сложная операция не помешала 72-летнему актёру прийти в форму.

Я всё ещё могу позволить себе появляться обнажённым на экране, — похвастался он.

Напомним, картина "Терминатор. Тёмная судьба" должна появиться на больших экранах 31 октября 2019 года. Создатели фильма отбросили в сторону всё, что произошло после второй части фильма, и расскажут о событиях, которые предшествовали его третьей части — "Терминатор. Восстание машин". Первые кадры ленты уже публиковал Лайф.

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