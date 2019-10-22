Названа новая дата концерта A$AP Rocky в Москве

Организаторы назвали дату нового концерта американского рэпера A$AP Rocky, который не смог приехать в Москву в июле из-за инцидента с дракой в Швеции.

В своём инстаграме агентство Sold Out Concerts сообщило, что шоу перенесут на июль 2020 года.

— Дата на Рокки есть. Июль 2020-го. Билеты действуют, возвраты [начнутся] после старта продаж, — отметили в сториз.

Как известно, московский концерт рэп-исполнителя был запланирован на 10 июля, однако он не смог приехать из-за инцидента с избиением прохожего в Стокгольме.

Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали. Президент США Дональд Трамп лично требовал его отпустить, но ему ответили, что в Швеции суды независимы.