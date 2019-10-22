На Украине к юбилею освобождения от нацистов выпустили монету с бандеровцем

Национальный банк Украины отчеканил юбилейную монету, посвящённую 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается на сайте учреждения.
На памятной монете авторы решили изобразить бойца УПА* — боевого крыла Организации украинских националистов*, воевавшего в годы ВОВ против советских войск на стороне гитлеровской Германии. Лидерами организации были Степан Бандера и Роман Шухевич, личности которых в последние годы часто героизируют на Украине.
Депутат Рады Максим Бужанский возмутился таким решением Нацбанка.
— Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА от нацистов. Её там и рядом не стояло, — написал Бужанский в телеграм-канале.
В 1943 году члены УПА устроили массовое уничтожение поляков, вошедшее в историю как Волынская резня. По данным исследователей, тогда погибло от 36 до 100 тысяч человек.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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