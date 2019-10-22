Российские учёные признали клюкву, чай и арахис ГМО-растениями

Также в списке — табак, батат и льнянка. Но специалисты заверили, что в этом нет ничего страшного.

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Института молекулярной биологии растений в Страсбурге исследовали разные виды растений и обнаружили, что некоторые из них относятся к природно-трансгенным. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вуза.

В этот список попали грецкий орех, арахис, хмель, клюква и чай.

— Некоторые люди боятся ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО, — пояснила профессор СПбГУ Татьяна Матвеева.

Ранее стало известно, что природными ГМО-растениями также являются представители родов Nicotiana (табак), Ipomoea (вьюнковые растения, например батат — сладкий картофель) и Linaria (лекарственное растение льнянка).

— Не работает система, которой нас пугают: что в нас встроятся чужие гены. Мы питаемся растениями, и фотосинтезировать из нас пока никто не начал, — добавила Матвеева.