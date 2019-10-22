В Якутске нашлась мать, бросившая сына в подъезде с пакетом еды

Вместо свидания ей придётся рассказать, почему она бросила малыша одного в компании пары игрушек и пакета с едой.

Жительница Якутска, бросившая полуторагодовалого сына в подъезде одного из домов, потребовала встречи с ребёнком, сообщает Пятый канал.

Женщина, которую искали несколько дней, увидела новости и приехала сама, однако вместо встречи её ждал допрос. Теперь ей предстоит объяснить, почему она бросила сына одного в компании пары игрушек и пакета с едой.

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома в Якутске обнаружили полуторагодовалого мальчика, брошенного мамой. В полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".