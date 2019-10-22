Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются более шести часов

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана в Сочи продолжаются уже более шести часов.

Как сообщалось, главы государств должны обсудить ситуацию с военной операцией "Источник мира", которую Турция начала в Сирии. 17 октября стало известно, что Анкара приостанавливает операцию на 120 часов. Это решение было принято после визита в Турцию вице-президента США Майка Пенса. Позже Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии, если обещания США не будут выполнены.

В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеров ожидают сложные и обстоятельные переговоры.