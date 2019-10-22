Турция и Россия будут осуществлять совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные будут патрулировать границу Сирии. Кроме того, все курдские формирования в САР должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы. Эти пункты вошли в меморандум, который сегодня подписали страны по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

— В течение 150 часов "Силы народной самообороны" выйдут за пределы 30-километровой зоны. Отсчёт этого времени начнётся завтра в 12:00. После отведённых 150 часов начнётся турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также уточнил, что патрулирование будет осуществляться на сирийской территории в десяти километрах от границы с Турцией.

Напомним, сегодня прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Путин и Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. Лайф вёл прямую трансляцию итогов переговоров.