Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом позволили выйти на судьбоносные решения

Мировые лидеры в ходе беседы также подчеркнули "свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях".

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили прийти к судьбоносным решениям по Сирии.

— В результате достаточно длительной напряжённой работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран с целью решений, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе, — отметил российский лидер.

По словам российского лидера, его коллега подробно рассказал о целях и задачах турецкой операции в Сирии.

Кроме того, Путин отметил, что Турция разделяет подход России к необходимости сохранения территориальной целостности Сирии.

Также Путин и Эрдоган подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.