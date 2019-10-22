Эрдоган заявил, что Турция не позарится на чужие территории

Он отметил, что с помощью операции в Сирии Анкара хочет ликвидировать террористические организации в ближневосточной стране.

Рассказывая об операции "Источник мира", президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его стране не нужны чужие территории.

— Сохранение сирийской территориальной и политической целостности — это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги в этом направлении, — подчеркнул он после шестичасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что с помощью операции Анкара хочет ликвидировать террористические организации в ближневосточной стране, чтобы сирийские беженцы вернулись домой.

Ранее Лайф сообщал, что в Сочи завершились шестичасовые переговоры турецкого лидера и его российского коллеги. Путин заявил, что прошедшая встреча позволила прийти к судьбоносным решениям по Сирии, а также назвал темы разговора с турецким коллегой.