Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО

Таким образом, страна Балканского полуострова станет 30-м государством — членом альянса.

Сенат США принял протокол к договору о НАТО от 1949 года и одобрил присоединение Северной Македонии к альянсу. 91 сенатор проголосовал за, двое выступили против. Трансляция велась на сайте верхней палаты.

— Резолюция по ратификации протокола НАТО и Республики Северная Македония принята, — огласили на заседании.

Таким образом, Северная Македония станет 30-м государством — членом блока.

Как ранее писал Лайф, Афины наотрез отказывались пускать Скопье в альянс до того, как Македония сменит название. В Скопье согласились принять это условие в октябре 2018 года. 6 февраля 2019 года уже с новым именем — Северная Македония — страна подписала документ о вступлении в НАТО.

В настоящее время идёт процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в альянс. Ожидается, что он завершится к саммиту НАТО, который пройдёт в Лондоне в декабре.