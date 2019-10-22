Минобороны показало видео с борта Ту-95 во время полёта над Тихим океаном

Бомбардировщики сопровождали японские истребители F-2 и южнокорейские F-15 и F-16.

Самолёты Ту-95 МС совершили плановые полёты над нейтральными водами акватории Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей, ролик опубликовал телеканал "Звезда".

Ту-95 сопровождали истребители Су-35С, а также самолёты ДРЛО А-50. На ряде участков маршрута бомбардировщики сопровождала пара истребителей из Южной Кореи — F-15 и F-16 — и японские F-2.

В Минобороны отметили, что полёты российских самолётов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом не была нарушена граница ни одного из государств.