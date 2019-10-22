В Минздраве назвали перечень простых действий, которые могут спасти вам жизнь

Контроль за давлением снижает число вызовов скорой помощи и число смертей в два раза.

Наличие персональных гаджетов для измерения артериального давления в домашних условиях позволяет людям вовремя принять меры для его снижения. Соответственно, число госпитализаций снижается. Об этом рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во вторник.

Согласно её данным, если пациенты используют подобные гаджеты, у них в 92% случаев обеспечиваются целевые показатели давления.

— Это резко, в два раза, снижает и госпитализацию, и вызовы скорой помощи, и смертность, — сказала министр.

Ранее Лайф писал, что врачи посоветовали отказаться от жирного мяса в пользу рыбы и птицы, употреблять больше бобовых, орехов и кураги, а также ограничить потребление сахара, чтобы сохранить здоровье сердца.