Женщину с ледокола РФ у берегов Норвегии доставили в больницу

Один из членов экипажа российского ледокола "Тор", который попал в шторм, после чего перестали работать двигатели, госпитализирован с травмами.
— Один член команды, женщина, с травмами эвакуирована в больницу Олесунна. В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту, — сообщает в "" Посольство РФ в Норвегии.
Уточняется, что после попадания ледокола в шторм экипаж принял решение не эвакуироваться. И спустя некоторое время два из четырёх остановившихся двигателей удалось запустить.
Напомним, сегодня российский ледокол с 33 моряками на борту подал сигнал SOS у берегов Норвегии. После чего в пресс-службе Росморречфлота пояснили, что это произошло случайно после обесточки части оборудования.
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