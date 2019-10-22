Женщину с ледокола РФ у берегов Норвегии доставили в больницу

Экипаж после попадания в шторм принял решение не эвакуироваться и через некоторое время восстановил работу двигателей.

Один из членов экипажа российского ледокола "Тор", который попал в шторм, после чего перестали работать двигатели, госпитализирован с травмами.

— Один член команды, женщина, с травмами эвакуирована в больницу Олесунна. В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту, — сообщает в " Фейсбуке " Посольство РФ в Норвегии.

Уточняется, что после попадания ледокола в шторм экипаж принял решение не эвакуироваться. И спустя некоторое время два из четырёх остановившихся двигателей удалось запустить.

Напомним, сегодня российский ледокол с 33 моряками на борту подал сигнал SOS у берегов Норвегии. После чего в пресс-службе Росморречфлота пояснили, что это произошло случайно после обесточки части оборудования.