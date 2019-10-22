Силуанов рассказал об увеличении зарплаты бюджетников на 7% в 2020 году

Бюджет составлен так, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсии, сбережения.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире Первого канала, что рост зарплаты бюджетников составит 7% в 2020 году.

— Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%, а рост инфляции, по прогнозам на следующий год, мы предполагаем на уровне от трёх до четырёх процентов, — отметил политик.

Он подчеркнул, что за последние шесть лет произошёл существенный рост зарплаты в бюджетной сфере. По его словам, будет развиваться экономика, появятся новые рабочие места, поднимется уровень дохода.

Проект бюджета на 2020 год будет рассмотрен Госдумой 23 октября в первом чтении.