Спасатели помогли народной артистке выбраться из квартиры с неисправным замком

Сотрудники МЧС и полиции помогли народной артистке РСФСР Лилии Юдиной выбраться из квартиры, где был сломан дверной замок. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

— В 17:25 поступила заявка от пожилой женщины, проживающей по адресу ул. Спиридоновка, д. 8. Как оказалось, она не смогла открыть дверь и выйти из квартиры. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС в присутствии полицейских оказали женщине помощь, — пояснили спасатели.

В пресс-службе рассказали, что спасать потребовалось 90-летнюю народную артистку РСФСР Лилию Юдину. Пенсионерка не пострадала.

Советская и российская актриса театра и кино Лилия Юдина родилась в 1929 г. В 1974-м получила звание народной артистки РСФСР.