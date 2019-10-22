Путин проинформировал Асада об итогах переговоров между Россией и Турцией

Сирийский лидер выразил благодарность президенту РФ и заявил о согласии со всеми принятыми решениями.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал лидера Сирии Башара Асада об итогах переговоров с Турцией, об этом сообщается на официальном сайте главы российского государства.

Путин сообщил о решениях, принятых на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности об основных положениях меморандума о взаимопонимании, принятого по итогам консультаций.

Российский лидер отметил, что в настоящий момент ключевой задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение деятельности по мирному урегулированию.

Асад поблагодарил президента РФ и заявил о полной поддержке результатов работы.

Напомним, сегодня прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Путин и Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. Лайф вёл прямую трансляцию итогов переговоров. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания.