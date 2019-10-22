МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского

Адвокат экс-губернатора Челябинской области заявил, что его подзащитного никогда не уведомляли о преследовании.

Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, об этом сообщил ТАСС его адвокат Рустам Курмаев.

— Да, постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) отменено Следственным департаментом МВД, — отметил правозащитник.

Он подчеркнул, что бывшего губернатора никогда не уведомляли о преследовании ни официально, ни неофициально.

Ранее сообщалось, что против Бориса Дубровского было возбуждено уголовное дело, об этом заявил его адвокат Игорь Трунов. Экс-главу Челябинской области обвиняли в превышении должностных полномочий. По информации СМИ, он скрывался от следствия в Швейцарии.