МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского

Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, об этом сообщил ТАСС его адвокат Рустам Курмаев.
— Да, постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) отменено Следственным департаментом МВД, — отметил правозащитник.
Он подчеркнул, что бывшего губернатора никогда не уведомляли о преследовании ни официально, ни неофициально.
Ранее сообщалось, что против Бориса Дубровского было возбуждено уголовное дело, об этом заявил его адвокат Игорь Трунов. Экс-главу Челябинской области обвиняли в превышении должностных полномочий. По информации СМИ, он скрывался от следствия в Швейцарии.
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