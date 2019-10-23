Лавров и Шойгу упрекнули журналистов в неумении себя вести

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу упрекнули в невоспитанности журналистов, приехавших освещать переговоры президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Вы не представляетесь, между прочим, в отличие от Russia Today, ни у кого хороших манер я не наблюдаю, — обратился глава МИД РФ Сергей Лавров к одному из журналистов, который в очередной раз, не представившись, задал вопрос спикерам.

При этом министр иностранных дел следил за тем, чтобы как можно больше сотрудников СМИ могли задать экспертам интересующие их вопросы, поэтому делал замечания тем, кто спрашивал что-то несколько раз.

Один из журналистов случайно наступил ногой на лежащий на полу текст меморандума по Сирии, подписанный главами РФ и Турции.

— Вы, кстати, зря топчетесь на меморандуме, — сделал тому замечание министр обороны Сергей Шойгу.

Лайф вёл трансляцию пресс-конференции с участием министров, которые рассказали прессе об итогах переговоров российского и турецкого лидеров. Они обсудили военную операцию "Источник мира" в Сирии.