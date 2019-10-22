На северо-востоке Москвы локализован пожар в ангаре на площади 400 кв. м

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы загорелся ангар. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. На данный момент пожар локализован на этой площади, угрозы распространения огня нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Данных о пострадавших пока не поступало. Неизвестно также, что находилось внутри ангара.

На кадрах записи, опубликованной в сети "ВКонтакте", заметно, как сильно полыхает крыша постройки.

— Вы видите, листы профнастила прогорели, — поясняет молодой человек, снимающий видео.

Как сообщает агентство, в здании произошло обрушение кровли. Причины возгорания на данный момент выясняются.