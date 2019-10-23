Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили договорённости по Сирии

Это первая реакция Турции после того, как прекратило действие соглашение о приостановке операции на 120 часов для вывода сил курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания в рамках соглашения Анкары и Вашингтона о приостановлении турецкой операции "Источник мира". Об этом он рассказал в интервью журналистам, возвращаясь на самолёте из России, его слова приводит NTV.

— Данные обещания не были полностью выполнены. Мы примем результаты, предпримем необходимые шаги. Если мы пойдём на уступки, то проложим путь для террористов, — подчеркнул турецкий лидер.

Это первое заявление Анкары после того, как прекратило своё действие соглашение о приостановке операции в Сирии на 120 часов для вывода курдских формирований.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция прекращает военную операцию в Сирии, которая началась 9 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров РФ и Турции. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что у США есть полтора часа, чтобы выполнить обязательства перед Турцией и отменить введённые санкции.