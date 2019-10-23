Правительство Британии ускорит подготовку к Brexit без сделки, заявил Джонсон

Он также сообщил, что не намерен отступать со своих позиций и будет добиваться выхода из ЕС не позднее 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство королевства ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение законопроекта о Брексите парламентом страны. Об этом он сообщил на выступлении перед депутатами после того, как палата общин отказалась принять билль об ускоренной процедуре, которая позволила бы выйти из Евросоюза в назначенный срок.

— Мы должны были выйти из ЕС 31 октября, но теперь у нас опять впереди неопределённость, а ЕС должен решить, как ему ответить на просьбу парламента о новой отсрочке. Первым следствием этого является то, что правительство, действуя единственно возможным и ответственным образом, ускоряет приготовления к Брекситу без сделки, — отметил Джонсон.

Он также сообщил о том, что не намерен отступать от собственной позиции и будет настаивать на том, чтобы выход состоялся не позднее 31 октября. Британский премьер пообещал лично заявить об этом европейским лидерам.

Напомним, сегодня британский парламент во втором чтении принял законопроект о Брексите, в который был включён текст новой сделки с ЕС.

Ранее, 17 октября, саммит глав ЕС одобрил новую сделку по Брекситу. Евросовет одобрил выход Великобритании из союза и предложил ей и Европарламенту предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу с 1 ноября.