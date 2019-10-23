Более половины врачей Прибайкалья получали в 2018 году зарплату ниже положенной

Соответствующие данные были отправлены сначала в региональный парламент, а после — в прокуратуру.

Более половины врачей Иркутской области в 2018 году не получали зарплату, которая соответствовала бы майским указам президента России Владимира Путина 2012 года. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор НПЦ "Госучёт" Роман Ерженин.

Согласно указу главы государства, к 2018 году средняя зарплата врачей региона должна была вырасти до 200% от средней по региону, то есть равняться 73 тысячам 826 рублям. Однако, по данным исследования Ерженина, такие деньги получили лишь чуть более 47,6% медиков.

Не были исполнены указы и в отношении младшего медперсонала, зарплата которого должна была равняться средней по региону. Положенные деньги получили лишь 54% работников сферы.

Соответствующие данные были отправлены сначала в региональный парламент, а после — в прокуратуру. Любопытно, но на сайте регионального Минздрава опубликованы данные, согласно которым зарплата полностью соответствовала требованиям главы государства. Данная информация, по словам Ерженина, является достоверной, не учитывающий среднюю зарплату по учреждениям региона, а потому назвать её корректной нельзя.

В НПЦ "Госучёт" также сообщили, что минимальная зарплата, которую получают врачи Прибайкалья, составляет 34,4 тысячи рублей, а максимальная — 106 тысяч. У младшего медперсонала размер оплаты труда варьируется от 25,3 до 56,5 тысячи рублей.