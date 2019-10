Биби Рекса рассказала, кем вдохновлялась на написании саундтрека к "Малефисенте"

Американская певица Биби Рекса рассказала, что на песню You Can't Stop The Girl для фильма "Малефисента: Владычица тьмы" её вдохновила темнокожая теннисистка Серена Уильямс. Об этом сообщает USA Today.

По словам певицы, во время написания песни она думала о теннисистке, которая в 2018 году вышла на корт в сиреневой балетной пачке. Это был её ответ на критику, которая обрушилась на спортсменку после того, как она сыграла матч в костюме кошки, что не соответствовало принятому дресс-коду.

Сделать песню саундтреком предложил сам режиссёр ленты — Хоакин Роннинг. Известная американская актриса, исполнительница главной роли в картине и её продюсер Анджелина Джоли дала добро на включение композиции в фильм.

— Мы добавили оркестр из 80 инструментов, я никогда этого раньше не делала, но это было очень здорово, — поделилась впечатлениями Биби Рекса.

За неделю с даты премьеры видеоклип на эту песню набрал четыре с половиной миллиона просмотров и 252 тысячи лайков на "Ютубе".