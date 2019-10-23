Римские зоозащитники призвали полностью запретить конные экипажи в городе

Волна протеста против жестокой эксплуатации лошадей поднялась после публикации видео, на котором запряжённое в повозку животное упало на улице.

Римские зоозащитники призвали полностью запретить конные экипажи после публикации в соцсетях видео, как запряжённая в повозку лошадь рухнула на улице города, об этом сообщает издание Independent.

По сообщениям очевидцев, животное поскользнулось на крышке люка, но кучер не счёл нужным обратиться к ветеринару и продолжил поездку.

— Мы считаем неприемлемым поведение кучера, который продолжил поездку, не оказав помощь животному, — заявил Ринальдо Сидоли, сотрудник организации по защите прав животных и окружающей среды. Он разместил видео на своей странице в "Фейсбуке".

Зооактивисты призвали мэра Рима Вирджинию Раджи прекратить жестокое обращение с животными и полностью запретить конные экипажи. Городская глава заверила, что новые лицензии на эту деятельность выдаваться не будут.

Сейчас в Риме работает около 80 лошадей, 32 человека имеют лицензии на управление конными экипажами.