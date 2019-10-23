В центре Киева после взрыва гранаты погибло два человека

В центре Киева, на улице Пушкинской, 34, прогремел взрыв. Два человека погибли на месте, проходившая мимо девушка получила ранения и была госпитализирована, сообщает "Информатор Киев".
Инцидент произошёл недалеко от бара "Пророк". Два молодых человека, по словам очевидцев, крутили в руках гранату, которая внезапно взорвалась. Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью, одному из них оторвало руку.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция и дежурит три кареты скорой помощи, ожидается приезд взрывотехников, которые проверят местность на наличие других взрывоопасных предметов.
Правоохранители выясняют детали происшествия.
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