На место стрельбы под Ростовом продолжают прибывать оперативники — видео

На место стрельбы на хуторе Чернозубовка Ростовской области, где днём 22 октября произошла стрельба и пять человек погибли, продолжают прибывать сотрудники правоохранительных органов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места трагедии.

Как видно на кадрах записи, в данный момент на месте происшествия находятся наряды полиции, работают оперативные службы. Кроме того, можно увидеть проезжающие машины, которые, судя по внешнему виду, не принадлежат правоохранительным органам.

Напомним, всего в перестрелке участвовало 14 человек. По предварительным данным, причиной происшествия стал земельный вопрос: две семьи не смогли поделить земельный участок. Лайф публиковал фото возможных преступников, которые после стрельбы скрылись в неизвестном направлении.