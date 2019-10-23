В Польше владелица фирмы выбросила умирать на улицу работника-украинца

Мужчине стало плохо на смене, но хозяйка запретила вызывать к нему медиков, а спустя сутки его тело обнаружили в 125 км от места его работы.

Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего работника-украинца, сообщает ТСН.

36-летний гражданин Украины работал на фирме по производству гробов в окрестностях города Новый Томышль. В один из дней он почувствовал себя плохо, но хозяйка предприятия запретила вызывать медиков и велела другим сотрудникам разойтись. Спустя сутки тело мужчины было обнаружено в 125 км от его места работы.

Прокуратура обвинила владелицу компании в неоказании помощи работнику.

Ранее СМИ сообщали об участившихся случаях издевательств поляков над приезжими из Незалежной. Например, в начале октября граждане Польши заставили украинца съесть бандеровский флаг и просить прощения на коленях, а в сентября гражданин страны убил девушку с Украины, работавшую в прачечной, и попытался скрыться в Германии.