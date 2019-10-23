Украина признала бесполезность своих бронекатеров "Гюрза-М"

Идея сделать из речного полицейского катера боевой морской оказалась провальной.

Украина признала неудовлетворительность технических характеристик своих малых артиллерийских катеров "Гюрза-М", поэтому их применение будет ограничено Азовским морем и реками. Об этом изданию "Думская" рассказал заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко.

Он отметил, что плавсредства не выполняют своих практических задач. При волнении на Чёрном море в три балла они становятся бесполезными, на них также отсутствует противотанковый комплекс, который планировался к установке, но замысел так и не был реализован.

Рыженко подчеркнул, что "Гюрза-М" также оказалась неудачной в плане бронирования, она получилась слишком тяжёлой и дорогой, а в условиях морского боя такая броня не поможет. Капитан сказал, что решение сделать из полицейского речного катера боевой морской оказалось провальным. Устарели также ракетные катера "Лань" и "Веспа".

В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть лёгких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузница на Рыбальском", два из которых были задержаны погранслужбой ФСБ РФ в Керченском проливе 25 ноября.