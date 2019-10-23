Исполнительный директор Nike Марк Паркер покидает свой пост спустя 13 лет работы

Исполнительный директор корпорации Nike Марк Паркер, занимавший эту должность на протяжении 13 лет, покинет свой пост. Об этом сообщается на сайте компании.

С 13 января 2020 года пост исполнительного директора займёт Джон Донахоу, который с 2014 года является членом совета директоров Nike. Он также занимает лидирующие позиции в других крупных компаниях, таких как ServiceNow (лидер в области производства облачных ITSM-платформ) и PayPal Holdings.

Сам Паркер станет председателем совета директоров.

— Я с нетерпением жду [возможности] продолжить возглавлять совет директоров в качестве председателя, а также тесно сотрудничать с Джоном и руководящей группой, чтобы помочь ему освоиться в новой роли, — заявил Паркер.

Газета The New York Times связывает эту перестановку с рядом недавних скандалов в компании. Например, в 2018 году из-за жалоб сотрудниц на "культуру агрессивного и оскорбительного поведения в рамках компании" был уволен ряд высокопоставленных руководителей. Однако сам Паркер в должности остался.

А уже в этом году сообщалось о том, что Nike закроет тренировочную базу в Орегоне. Там работал тренер про лёгкой атлетике, которого дисквалифицировали за распространение допинга.

Ранее сообщалось, что пару кроссовок Nike 1972 года выпуска продали на аукционе за $437,5 тысячи.