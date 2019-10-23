Самолёт Великобритании провёл разведку на границе Калининградской области

Самолёт радиоэлектронной разведки, принадлежащий Военно-воздушным силам Великобритании, провёл разведку на границе Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Воздушное судно Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 вылетело с английской базы Милденхолл и направилось к западным границам Российской Федерации, где было замечено в 17:25 мск 22 октября.

Как сообщал Лайф, полёты вдоль границ России самолётов-разведчиков США и стран НАТО регулярно фиксируются Минобороны РФ. Беспилотники часто замечают в зоне линий разграничения в Донбассе и у побережья Крыма.