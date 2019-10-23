В ОБСЕ надеются на соблюдение условий Договора по открытому небу со стороны США

В настоящее время неизвестно, будет ли эта тема обсуждаться на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве 31 октября.

ОБСЕ надеется, что США будут и дальше придерживаться Договора по открытому небу (ДОН), об этом рассказал ТАСС генеральный секретарь организации Томас Гремингер.

— Мы видели лишь слухи в СМИ [о выходе США из договора], но к настоящему времени [нет] ничего, выглядящего достоверным. Пока нет ничего определённого, я бы не стал дальше комментировать, — отметил он.

Гремингер не дал ясного ответа на вопрос, будет ли эта тема обсуждаться в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Москве 31 октября.

В начале октября США рассматривали возможность выхода из Договора по открытому небу, однако 21 октября поступило заявление о том, что это может стать большой ошибкой.

Договор по открытому небу подписали представители 23 государств — членов ОБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала данный договор в мае 2001 года. Его участники могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности. Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем США нужно данное соглашение.