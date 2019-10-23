К 2030 году в России могут появиться роботы-полицейские

Российские роботы-полицейские могут к 2030 году появиться на службе в ГИБДД и миграционной службе. Там они будут консультировать граждан по различным вопросам, а также снимать отпечатки пальцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика Константин Покладок на выставке "Интерполитех".

Он отметил, что робот Promobot, которого производит пермская компания, — на данный момент первая и единственная аналогичная разработка в России. Она предназначена для работы в местах большого скопления людей. Создатели работают над тем, чтобы вписать его в концепцию "цифровой полиции".

— С помощью дополнительного оборудования, которое мы можем установить, можно решить различные задачи. В данном случае у нас установлен сканер отпечатков пальцев и сканер документов, робот может отсканировать пальчик и сравнить его с базой данных, — пояснил Покладок.

Разработчик также отметил, что большая часть составляющих комплектации робота производится в Перми. При этом российский Promobot выигрывает в цене у зарубежных аналогов. Подчёркивается, что данная разработка абсолютно автономна: ей не нужен человек для управления.

Робот также распознаёт голос и внешность людей, общается, самостоятельно передвигается и подключается к различным сервисам и базам данных.

По итогам выставки "Интерполитех" может быть заключён договор между МВД и разработчиками робота. Она проходит на ВДНХ с 22 по 25 октября.