Билли Айлиш и Мэйси Уильямс вошли в топ звёзд, которых опасно гуглить

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Коллаж © LIFE, Instagram / billieeilish, maisie_williams

<p>Билли Айлиш и Мэйси Уильямс. Коллаж © LIFE, Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B1PdZePl5Tt/" target="_blank"><strong>billieeilish</strong></a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/p/BeqwbJdgRDi/" target="_blank"><strong>maisie_williams</strong></a></p>

Компания — производитель антивирусных программ назвала топ знаменитостей, которых опаснее всего искать в Сети. Об этом сообщает издание NME.

На втором месте — звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс, на пятом — певица Билли Айлиш. При этом первую строчку рейтинга заняла ведущая шоу Love Island Кэролайн Флэк, а популярная певица Ники Минаж оказалась на четвёртом месте.

Компания проанализировала запросы пользователей, по которым вместо информации об искомых звёздах попадались сомнительные ссылки, ведущие к заражению гаджетов различными вирусами.

— Сейчас все хотят быть в курсе последних новостей из мира поп-культуры, поэтому ищут информацию в любое время и с любого устройства. Часто они забывают о безопасности и в погоне за чем-то интересным переходят по подозрительным ссылкам, — пояснил сотрудник компании, которая проводила исследование, Радж Самани.

В рейтинг также попали актёры Джош Гэд ("Холодное сердце" — голос, озвучивший Олафа), Лиам Хемсворт ("Голодные игры"), актриса Миша Бартон (сериал "Одинокие сердца"), музыкант Сэм Смит и другие.

Прошлогодний список знаменитостей, которых опасно гуглить, возглавила Ким Кардашьян.

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