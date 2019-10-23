Опрос: Треть россиян не согласятся на снижение зарплаты при трудоустройстве

Не согласны на уменьшение оплаты труда медсёстры, бухгалтеры, кладовщики и повара.

Треть россиян не согласятся на снижение ожидаемой зарплаты при трудоустройстве, однако каждый второй готов уступить в вопросах оплаты труда на новой работе и указывает это в резюме. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску работы Superjob.

— На предложение работодателя снизить зарплатные ожидания ответит согласием каждый второй соискатель (51%), в том числе 23% готовы к 5-процентному снижению, каждый пятый согласится зарабатывать на 10% меньше, 4% умерят аппетиты на 15%, по 2% готовы согласиться на снижение в 20 и 25%. Практически каждый третий кандидат (32%) на подобное предложение ответит отказом, — отмечается в материале.

Аналогичное исследование в 2016 году показало, что 29% россиян не готовы к снижению заработной платы во время собеседования, а в этом году доля выросла до 32%.

Как показали данные опроса, не готовы к уменьшению оплаты труда медсёстры, бухгалтеры, квалифицированные рабочие, кладовщики и повара. В 2016 году в этот список вошли медицинские представители, программисты, маркетологи.

Опрос был проведён с 23 августа по 7 октября среди 7,6 тыс. респондентов старше 18 лет.