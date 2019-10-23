Бутина может прибыть в Москву уже 26 октября

Её адвокат сообщил, что перед вылетом девушка позвонит ему и сообщит номер рейса и время прилёта.

Мария Бутина может прибыть в Москву после освобождения из американской тюрьмы уже 26 октября, об этом сообщил РИА "Новости" её адвокат Роберт Дрисколл.

— Если она покинет тюрьму в пятницу утром и её заберут агенты миграционной службы, то она сможет быть дома, возможно, в субботу, — рассказал правозащитник.

Власти пока не сообщают рейс, на котором вылетит отбывшая наказание россиянка, но, по словам Дрисколла, скорее всего, это будет не самолёт "Аэрофлота", поскольку девушку будут сопровождать два сотрудника миграционной службы, которые не имеют права на перелёт иностранной компанией за счёт бюджета.

Адвокат предположил, что Бутину доставят в аэропорт в Атланте, после чего отправят в одну из европейских стран. Перед освобождением Мария может сделать один звонок, она должна сообщить защитнику номер рейса и время прибытия, а он, в свою очередь, передаст информацию её отцу. Семья девушки ждёт её возвращения и будет встречать её в Москве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что для депортации Бутиной нет формальных препятствий.

Напомним, Мария Бутина была арестована в июле прошлого года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле 2019 года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы.