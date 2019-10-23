Ракета "Ангара А5" будет запущена в конце 2024 года с космодрома Восточный

Обновлённый космический аппарат будет соответствовать требованиям Министерства обороны по грузоподъёмности.

Ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара А5", которая заменит не соответствующую требованиям Министерства обороны "Ангару-5", будет запущена с космодрома Восточный в 2024 году. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов.

— Ракету-носитель "Ангара А5М" планируется запустить ориентировочно в конце 2024 года, — отметил специалист.

Ракета модернизирована для того, чтобы соответствовать требованиям Минобороны по грузоподъёмности. В отличие от своей предшественницы, она будет оснащена на первой ступени модернизированным двигателем РД-191М, что позволит ей поднимать на орбиту 27,7 тонны вместо прежних 25.

В начале сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что "Ангара" не соответствует требованиям Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Ангара А5" с космодрома Восточный намечен на конец 2023 года.