У больницы, где находятся раненные в перестрелке под Ростовом, дежурит полиция

Около районной больницы, где в настоящее время находятся пострадавшие в ходе стрельбы в Ростовской области, дежурят наряды полиции.

По информации Лайфа, к госпитализированным не пускают никого, даже близких родственников.

Как видно на кадрах записи, в окнах больницы не горит свет, однако вход охраняется патрулём полиции. При этом сотрудники правоохранительных органов не очень охотно рассказывают о происходящем.

Напомним, всего в перестрелке участвовало 14 человек, пятеро погибли, ещё двое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стал земельный вопрос: две семьи не смогли поделить землю. Лайф публиковал фото предполагаемых преступников, которые после конфликта скрылись в неизвестном направлении.