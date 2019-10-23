На Камчатке возбудили уголовное дело против мужчины, который укусил полицейского

На жителя Камчатского края возбудили уголовное дело за то, что тот укусил одного полицейского, ударил другого и вёл себя неадекватно в присутствии сотрудников ДПС. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Камчатскому краю.

26-летний житель камчатского города Вилючинска обвиняется по ч. 1 и ч. 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, когда тот вышел на проезжую часть и начал себя неадекватно вести. Уже находясь в машине представителей власти, он сначала укусил одного из полицейских, а потом ударил сотрудника автоинспекции. Арестованного доставили в медучреждение, чтобы установить, находился он в состоянии опьянения или нет.