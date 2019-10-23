СМИ: Мотоциклистам облегчат процедуру получения прав на управление автомобилем

По новому проекту водители мотоциклов и скутеров смогут не проходить теоретический курс заново.

Мотоциклистам облегчат процедуру получения прав категории "В" на управление легковым автомобилем. Те, у кого есть документ на управление скутером или мотоциклом, могут пройти упрощённый курс и сдать экзамен в ГИБДД. Проект подготовлен Министерством просвещения, об этом сообщает газета "Коммерсант".

В ведомстве пояснили, что нововведение позволит снизить финансовые издержки граждан, а автокурсы могут подешеветь на 20–25%.

Издание отмечает, что существует приказ Минобрнауки РФ № 1408 о том, что водителям могут засчитать уже пройденную теорию, однако автошколы не спешат воспользоваться этой опцией и желающим открыть права другой категории приходится оплачивать полный курс.

Однако у нововведения существуют противники. Как отмечает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, водителю мотоцикла не мешало бы с нуля изучить ПДД и законодательство, которое очень часто меняется.