СМИ: Экс-вице-президента Олимпийского комитета России Билалова задержали в США

Пока неясно, добивается ли Россия его экстрадиции или он будет депортирован за другие нарушения.

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов был задержан в собственном доме в Майами, сообщает Miami Herald.

Источники издания подтверждают, что Билалов был взят под стражу сотрудниками иммиграционной и таможенной службы в его жилище в Санни-Айлс-Бич, где он проживал с супругой и грудным ребёнком.

Представитель Интерпола в Вашингтоне заявила, что не располагает информацией о том, получало ли ведомство уведомление от России о том, что экс-вице-президент ОКР скрывается от правосудия. Также пока неясно, добивается ли РФ его экстрадиции из Соединённых Штатов или же Билалов должен быть депортирован за какое-то другое нарушение.

Напомним, Ахмед Билалов лишился постов председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" и вице-президента Олимпийского комитета после того, как был раскритикован Владимиром Путиным за срыв сроков строительства комплекса трамплинов "Русские горки" к Олимпиаде в Сочи. Вскоре после возбуждения уголовного дела он уехал за границу. МВД РФ направило запросы в США и Швейцарию по делу братьев Билаловых.