СМИ: Советник Трампа по торговым вопросам и шерпа G7 и G20 уходит в отставку

Доверенное лицо президента США Дональда Трампа в G7 и G20 и советник государственного лидера по торговым вопросам Келли Энн Шоу уходит со своего поста в частную структуру, об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Шоу сменила Клета Виллемса на посту заместителя помощника президента по международным экономическим вопросам и заместителя директора Национального экономического совета в начале этого года.

Она была единственной женщиной-шерпой в "Большой семёрке" и Большой двадцатке" и стала участницей команды, консультировавшей президента во время торговых переговоров между Соединёнными Штатами и Китаем.

По данным источников издания, советница уходит в частный сектор, но куда именно, не уточняется. Представители администрации Трампа не сообщили, кто займёт освободившуюся должность.