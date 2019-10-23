МЧС обследует места прорыва дамбы в Красноярском крае с помощью беспилотников

МЧС России применит беспилотники для работ на месте прорыва дамб на реке Сисим в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— На 23 октября запланировано продолжить возведение временных дамб с целью осушения полученных запруд и дальнейшего их обследования спасательными и кинологическими службами МЧС России, а также продолжить обследование зоны разлива русла реки Сисим с применением беспилотных летательных аппаратов, — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. В настоящий момент в деле фигурирует 29 потерпевших. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура. Суд арестовал директора артели, а также горного мастера и начальника участка прииска.