Посольство РФ в США направило запрос в Госдеп по поводу ареста Билалова

Посольство РФ в США направило в Государственный департамент запрос в связи с арестом экс-главы "Курортов Северного Кавказа", бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмеда Билалова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипмиссию.

— Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции, — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что экс-президент ОКР задержан сотрудниками миграционной службы и таможни в своём доме в Майами. С чем это связано, пока не известно.

Билалов был причастен к скандалу с олимпийскими объектами в Сочи. Когда Владимир Путин в 2013 году приехал с проверкой на стройку, он остался недоволен ходом работ. В итоге окончание строительства поручили Сбербанку, а сам Билалов лишился всех должностей. Вскоре после возбуждения уголовного дела Ахмед с братом уехали за границу.