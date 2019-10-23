Мошенники нашли способ, как красть деньги через смартфон

Любопытно, но от подобных преступлений банки ежемесячно теряют до десяти миллионов рублей.

Кибермошенники нашли очередной способ кражи денег при помощи смартфонов. Об этом РИА "Новости" рассказал глава компании Group-IB Илья Сачков в ходе форума "Открытые инновации".

По его словам, преступники для этого используют программы удалённого доступа, которые устанавливают на гаджеты. Ежемесячно от подобного вида мошенничества банки теряют от шести до десяти миллионов рублей.

При этом с помощью системы Secure Bank ежемесячно фиксируется более тысячи попыток украсть деньги с помощью данной схемы.