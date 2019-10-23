Водолазы приступили к работе в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

К спасательной операции в районе прорыва дамбы в Красноярском крае подключились водолазы краевого учреждения "Спасатель". Об этом говорится в ежедневной сводке учреждения.

Отмечается, что водолазам удалось извлечь из-под воды три затопленных автомобиля. Кроме того, спасатели сумели найти промывочный станок.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. В настоящий момент в деле фигурирует 29 потерпевших.