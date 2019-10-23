Убийца беременной девушки вышел на свободу в Гонконге

Чэнь Тунцзя, которого подозревают в убийстве своей беременной девушки, вышел на свободу после 18 месяцев заключения в колонии Гонконга. Там он отбывал наказание за отмывание денег. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Из-за вышеупомянутого тяжкого преступления в отношениях Тайваня и Гонконга наступил кризис. Власти Гонконга не могут выдать преступника Тайваню из-за отсутствия договора об экстрадиции. А переговоры по этому поводу — проблематичный вопрос, ведь власти центрального Китая не признают независимость Тайваня.

Власти особого административного района предложили внести поправки в закон, согласно которым подозреваемых можно будет выдавать по требованию главы административного района властям других территорий, с которыми у Гонконга нет соглашения.

Сам Чэнь Тунцзя сознался в содеянном и раскаялся перед родителями убитой девушки. Он также готов понести заслуженное наказание.

Правительство Гонконга отказалось направить из Тайбэя людей для сопровождения Тунцзя на Тайвань, где тот сдался бы властям. Власти особого административного района отметили, что полиция Тайваня может сама арестовать подозреваемого, когда тот прибудет на остров. Однако для этого властям Тайваня придётся как минимум отменить запрет на въезд молодого человека на остров.

Сообщается, что протесты из-за этого дела продолжаются в Гонконге с июня.